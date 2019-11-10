Trabzonspor Alanyaspor maçı CANLI anlatım İZLE

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Trabzonspor'a konuk oluyor. Deplasmanda 3 puan hedefleyen Alanyaspor, maç fazlasıyla kaptırdığı liderlik koltuğuna yeniden oturmak istiyor. Hafta içi Krasnodar ile oynayan ve 3-1 mağlup olup UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor'da mutlak hedef galibiyet. Artık Süper Lig'e konsantre olan Ünal Karaman'ın öğrencileri rakibini yenip şampiyonluk yolunda kazasız ilerlemek istiyor. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele saat 16.30 başlayacak ve BEIN SPORTS1 ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar TRABZONSPOR ALANYASPOR maçının CANLI anlatımını anbean ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden erişebilirler...

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Trabzonspor'a konuk oluyor.

Deplasmanda 3 puan hedefleyen Alanyaspor, maç fazlasıyla kaptırdığı liderlik koltuğuna yeniden oturmak istiyor. Hafta içi Krasnodar ile oynayan ve 3-1 mağlup olup UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor'da mutlak hedef galibiyet. Artık Süper Lig'e konsantre olan Ünal Karaman'ın öğrencileri rakibini yenip şampiyonluk yolunda kazasız ilerlemek istiyor.

Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele saat 16.30 başlayacak ve BEIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar TRABZONSPOR ALANYASPOR maçının CANLI anlatımını anbean ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden erişebilirler...

TRABZONSPOR ALANYASPOR CANLI ANLATIM