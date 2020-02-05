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05.02.2020

Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor geniş özet izle! Video

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Alexander Sörloth (2), Yusuf Acer (k.k.), Anthony Nwakaeme ve Merthan Açıl'ın (k.k.) attığı gollerle 5-0 mağlup ederek yarı final yolunda büyük bir avantaj yakaladı. İşte Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - B.B. Erzurumspor maçının geniş özeti...

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Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor ÖZET İZLE
Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor ÖZET İZLE
Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor Trabzonspor'un 5. Golü - Alexander Sörloth
Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor (Trabzonspor'un 5. Golü - Alexander Sörloth)
Trabzonspor 4 - 0 Erzurumspor Merthan Açıl K.K.
Trabzonspor 4 - 0 Erzurumspor (Merthan Açıl K.K.)
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