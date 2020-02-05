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05.02.2020
Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor geniş özet izle! Video
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Alexander Sörloth (2), Yusuf Acer (k.k.), Anthony Nwakaeme ve Merthan Açıl'ın (k.k.) attığı gollerle 5-0 mağlup ederek yarı final yolunda büyük bir avantaj yakaladı. İşte Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - B.B. Erzurumspor maçının geniş özeti...
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