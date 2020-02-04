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04.02.2020
Trabzonspor 3 - 0 Erzurumspor golü izle (Anthony Nwakaeme) Video
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin attığı golle skoru 3-0 yaptı. 43. dakikada Ndiaye'nin pası sonrası ceza alanı ön çizgisinde Nwakaeme'nin plase vuruşunda, top kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan filelere gitti: 3-0.
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