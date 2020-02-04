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04.02.2020
Trabzonspor 2 - 0 Erzurumspor golü izle (Yusuf Acer K.K.) Video
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un, BB Erzurumspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 26. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında, Sturridge ve kaleci Kayacan Erdoğan'ın müdahale edemediği top, konuk ekibin savunma oyuncusu Yusuf Acer'in kafasına çarparak ağlara gitti: 2-0.
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