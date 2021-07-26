26 Temmuz 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Trabzonspor 1 - 1 Kasımpaşa | GOL (Anthony Nwakaeme)
Trabzonspor , Riva kampındaki son hazırlık karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme 23. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Nijeryalı yıldız, Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda yaptığı düzgün kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.