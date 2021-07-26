26 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Trabzonspor 1 - 1 Kasımpaşa | GOL (Anthony Nwakaeme)

Trabzonspor 1 - 1 Kasımpaşa | GOL (Anthony Nwakaeme)

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2021 22:32
Trabzonspor , Riva kampındaki son hazırlık karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme 23. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Nijeryalı yıldız, Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda yaptığı düzgün kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.
GOL | Trabzonspor 1 - 1 Kasımpaşa
GOL | Trabzonspor 1 - 1 Kasımpaşa
GOL | Trabzonspor 0 - 1 Kasımpaşa
GOL | Trabzonspor 0 - 1 Kasımpaşa
Beşiktaş'tan müthiş hamle! Godin artık an meselesi
Beşiktaş'tan müthiş hamle! Godin artık an meselesi
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Galatasaray, Alexandru Cicaldau paylaştığı video ile duyurdu
Galatasaray, Alexandru Cicaldau paylaştığı video ile duyurdu
Aslan'ın yeni yıldızı imzaya kaldı
Aslan'ın yeni yıldızı imzaya kaldı
Rumen yıldız Galatasaray'da!
Rumen yıldız Galatasaray'da!
Transferi canlı yayında duyurdu: Ghezzal Beşiktaş'ta!
Transferi canlı yayında duyurdu: Ghezzal Beşiktaş'ta!
Beşiktaş Ghezzal ile 3+1 yılığına anlaştı
Beşiktaş Ghezzal ile 3+1 yılığına anlaştı
Tokyo Olimpiyatları başladı!
Tokyo Olimpiyatları başladı!
Nasıl ralli pilotu olunur?
Nasıl ralli pilotu olunur?
Daha Fazla Video Göster