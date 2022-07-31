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Trabzon'da 'Süper' kutlama: Şampiyonluk geldi halk sokağa indi

DHA
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Giriş: 31.07.2022 09:33
Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un taraftarları, kentte kutlama yaptı. Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekrandan maçı izleyen bordo-mavili taraftarlar, atılan gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. Maçın son düdüğüyle birlikte meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar, ses ve ışık gösterileri eşliğinde doyasıya eğlendi.
Trabzon’da ’Süper’ kutlama
Trabzon'da 'Süper' kutlama
GOL | Trabzonspor 4-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 4-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 3-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 3-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 2-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 2-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 1-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 1-0 Sivasspor
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