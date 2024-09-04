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Trabzon’da Şenol Güneş coşku ile karşılandı! Şenol Güneş: Gel dediler, geldik

Trabzon’da Şenol Güneş coşku ile karşılandı! Şenol Güneş: Gel dediler, geldik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 20:31
Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, bordo mavili kulübe imza atmak için Trabzon'a gitti. Şenol Güneş havalimanında çiçeklerle karşılandı. Güneş, yaptığı kısa açıklamada, "Gel dediler, geldik" dedi.
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