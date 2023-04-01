Trabzon'da gol düellosu! Fırtına evinde kayıp | Trabzonspor 3 - 4 Kayserispor MAÇ SONUCU

Trabzonspor haberleri | Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk etti. Karadeniz temsilcisi gol düellosuna sahne olan mücadeleden 4-3'lük skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor 44 puanda kalırken, Kayserispor ise puanını 41'e yükseltti.