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16.10.2019

THY pilotlarından A Milli Futbol Takımı'na anlamlı tebrik

Fransa maçının ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla yurda dönen A Milli Takım kafilesi, dönüş yolunda kokpit ekibinin'anons' sürpriziyle karşılaştı. THY pilotu Muhammet Genç'in, 2002'deki dünya 3'üncülüğü sonrası A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır" sözlerini hatırlatarak takımı tebrik etmesi, teknik heyet ve futbolculardan büyük alkış aldı.

Ay-Yıldızlı Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından THY'ye ait özel uçakla Türkiye'ye döndü.

Uçağın kokpitinde yer alan pilot Muhammet Genç, İstanbul uçuşu hakkında bilgi verdiği anonsun sonunda Milli Takımın Fransa maçına ilişkin konuştu. Genç, "Değerli hocamız Şenol Güneş, yıllar önce kokpitten yaptığı anonsta, Kore'den dünya 3'üncüsü olarak dönerken, 'önemli olan neye sahip olduğunuz değil kiminle paylaştığınızdır' demişti. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak, milletimiz adına güzel mücadeleniz ve aldığınız 1 puan için sizleri tebrik eder, bu başarılarınızın devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

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