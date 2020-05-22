TFF'den flaş karar! Hakemler 51 gün karantina altına alınacak |Video

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemleri karantinaya alacak. Hakemler, 12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig'den 14 gün önce Riva'da kampa girecek. Hakem 51 gün boyunca karantina altında olacak.

Hakemler karantinada hem kontrol altında olacak hem de fiziksel hazırlıklarını tamamlayacak. Kamp, Süper Lig maçları tamamlanıncaya kadar sürecek.

Sağlık kurulu tarafından verilen rapor doğrultusunda kampın kuralları belirlenecek. Odalar tek kişilik olacak ve bu süreçte antrenmanlar sosyal mesafe kuralına uygun olarak devam edecek.

Görsel eğitimlerin de olacağı kampta moral motivasyonu yüksek tutmak için de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.