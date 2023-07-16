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TFF'den 1959 yılı öncesi için "şampiyonluk" açıklaması

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Giriş: 16.07.2023 13:12
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir" denildi.
1959 yılı öncesi için şampiyonluk açıklaması
1959 yılı öncesi için "şampiyonluk" açıklaması
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