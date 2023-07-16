16 Temmuz 2023, Pazar
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TFF'den 1959 yılı öncesi için "şampiyonluk" açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir" denildi.