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Videolar Spor Videoları TFF'de seçim tarihi belli oldu | Futbol Federasyonu yeni başkanını 16 Haziran'da seçecek

TFF'de seçim tarihi belli oldu | Futbol Federasyonu yeni başkanını 16 Haziran'da seçecek

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Giriş: 05.04.2022 14:12
Türkiye Futbol Federasyonu, 16 Haziran Perşembe günü yeni başkanını seçecek. Bu arada TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan'ın görevlerinden istifa ettiği açıklandı.
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