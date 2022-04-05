05 Nisan 2022, Salı
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TFF'de seçim tarihi belli oldu | Futbol Federasyonu yeni başkanını 16 Haziran'da seçecek
Türkiye Futbol Federasyonu, 16 Haziran Perşembe günü yeni başkanını seçecek. Bu arada TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan'ın görevlerinden istifa ettiği açıklandı.