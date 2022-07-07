TFF'dan Süper Lig takımları için yabancı kuralı açıklaması!

TFF, Süper Lig kulüplerinin A Takım Listesinde bulunduracağı en fazla 14 yabancı kuralının devam edeceğini, transfer dönemi içerisinde yabancı oyuncu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalamış oldukları sözleşmelerin tescil edileceğini açıkladı.