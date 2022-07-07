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TFF'dan Süper Lig takımları için yabancı kuralı açıklaması!

DHA
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Giriş: 07.07.2022 12:12
TFF, Süper Lig kulüplerinin A Takım Listesinde bulunduracağı en fazla 14 yabancı kuralının devam edeceğini, transfer dönemi içerisinde yabancı oyuncu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalamış oldukları sözleşmelerin tescil edileceğini açıkladı.
TFF’den yabancı kuralı açıklaması!
TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
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