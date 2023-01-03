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TFF, VAR kayıtlarını açıkladı! İşte hakem konuşmaları

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Giriş: 03.01.2023 16:53
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yayınladı. Daha sonra bir açıklama yapan MHK, Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemine bundan böyle görev verilmeyeceğini; Beşiktaş-Gaziantep FK ve Sivasspor -Galatasaray maçlarının orta hakemlerin de uzun süre görev verilmeyeceğini açıkladı! İşte VAR kayıtlarındaki hakem konuşmaları ve MHK'ın açıklamasının detaylarını Ender Bilgin canlı yayında akatardı.
TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
VAR kayıtları açıklandı!
VAR kayıtları açıklandı!
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