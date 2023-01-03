TFF, VAR kayıtlarını açıkladı! İşte hakem konuşmaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yayınladı. Daha sonra bir açıklama yapan MHK, Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemine bundan böyle görev verilmeyeceğini; Beşiktaş-Gaziantep FK ve Sivasspor -Galatasaray maçlarının orta hakemlerin de uzun süre görev verilmeyeceğini açıkladı! İşte VAR kayıtlarındaki hakem konuşmaları ve MHK'ın açıklamasının detaylarını Ender Bilgin canlı yayında akatardı.