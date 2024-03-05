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TFF, Süper Lig'de 28. hafta VAR kayıtlarını açıklandı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçındaki konuşmalar

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Giriş: 05.03.2024 20:21
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de haftalık VAR kayıtlarını yayınladı. İşte Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtları...
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