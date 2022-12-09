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TFF olaylı Göztepe - Altay derbisi için kararını verdi

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Giriş: 09.12.2022 09:40
Türkiye Futbol Federasyonu, olaylı derbi için kararını verdi! Tribün terörü yüzünden tatil edilen Göztepe - Altay maçının ardından iki takımı da hükmen mağlup ilan etti. Sefer Ayçe ayrıntıları aktardı.
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