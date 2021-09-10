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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den teknik direktör açıklaması! "Kafamızda bir isim var"

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Giriş: 10.09.2021 16:15
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Spor'a yaptığı açıklamada "İyi bir teknik direktörle anlaşacağız. Kafamızda bir isim var." dedi.
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