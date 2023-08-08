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Tete Galatasaray'da! Brezilyalı yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak

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Giriş: 08.08.2023 13:28
Gelecek sezon Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, Icardi, Zaha, Angelino ve Bakambu gibi yıldızların ardından Tete ile de anlaşmaya vardı. Tete, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
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