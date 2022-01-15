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Tenis dünyasının 1 numarası Novak Djokovic'e büyük şok! Yeniden gözaltında

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Giriş: 15.01.2022 16:06
Dünyada tek erkekler tenisinin bir numarası olan Sırp raket Novak Djokovic, vizesinin bir kez daha iptal edildiği Avustralya'da yeniden mahkemeye başvurduktan sonra gözaltına alındı.
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