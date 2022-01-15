15 Ocak 2022, Cumartesi
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Tenis dünyasının 1 numarası Novak Djokovic'e büyük şok! Yeniden gözaltında
Dünyada tek erkekler tenisinin bir numarası olan Sırp raket Novak Djokovic, vizesinin bir kez daha iptal edildiği Avustralya'da yeniden mahkemeye başvurduktan sonra gözaltına alındı.