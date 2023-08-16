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Temsilcilerimizin Avrupa sınavı sürüyor

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Giriş: 16.08.2023 13:58
Futbolda temsilcilerimizin Avrupa sınavı sürüyor.A Spor Spikeri Onur Yıldız son durumu aktardı.
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Temsilcilerimizin Avrupa sınavı sürüyor
Temsilcilerimizin Avrupa sınavı sürüyor
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