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Temsilcilerimiz Avrupa’da ilk hafta karnesi!

Temsilcilerimiz Avrupa’da ilk hafta karnesi!

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 14:06
UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz ilk maçlarını tamamladı. Puan durumu ve maç programlarına dair son bilgileri A Spor spikeri Ezgi Toper A Haber canlı yayınında anlattı.
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