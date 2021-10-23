23 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Tarihi kupalarla dolu kulüp: Beyoğluspor! Farklı bir geleneğe sahip

Tarihi kupalarla dolu kulüp: Beyoğluspor! Farklı bir geleneğe sahip

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2021 10:18
Bizim semtin takımında bu hafta İstanbul'un köklü kulüplerinden, kuruluşu 1886 yılına kadar giden, 1923 yılında ise resmileşen Beyoğlu Spor Kulübü'nün konuğu oldu A Haber ekipleri. Futbolun yanı sıra birçok spor dalında faaliyet gösteren Sarı-Siyahlı kulüp özellikle voleybol ve masa tenisinde büyük başarılara imza attı. İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarını uzun süre elinden bırakmayan kulüp millî takımlara da birçok sporcu yetiştirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarihi kupalarla dolu kulüp: Beyoğluspor!
Tarihi kupalarla dolu kulüp: Beyoğluspor!
Serdar Tatlı neden istifa etti?
Serdar Tatlı neden istifa etti?
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
Pereira ile Terim son kararını verdi
Pereira ile Terim son kararını verdi
Terim: Eğer kazanırsak...
Terim: Eğer kazanırsak...
Abdülkadir Ömür’den Fenerbahçe’ye derbi yanıtı!
Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe'ye derbi yanıtı!
Sergen Yalçın: Bu görüntü bu değil
Sergen Yalçın: Bu görüntü bu değil
Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu!
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!
İşte Trabzonspor’u Fenerbahçe maçında zafere taşıyan konuşma
İşte Trabzonspor'u Fenerbahçe maçında zafere taşıyan konuşma
Galibiyet kötü bitti
Galibiyet kötü bitti
Abdullah Avcı’dan flaş açıklamalar
Abdullah Avcı'dan flaş açıklamalar
Ahmet Ağaoğlu’dan penaltı yorumu
Ahmet Ağaoğlu'dan penaltı yorumu
Daha Fazla Video Göster