Tarihi kupalarla dolu kulüp: Beyoğluspor! Farklı bir geleneğe sahip

Bizim semtin takımında bu hafta İstanbul'un köklü kulüplerinden, kuruluşu 1886 yılına kadar giden, 1923 yılında ise resmileşen Beyoğlu Spor Kulübü'nün konuğu oldu A Haber ekipleri. Futbolun yanı sıra birçok spor dalında faaliyet gösteren Sarı-Siyahlı kulüp özellikle voleybol ve masa tenisinde büyük başarılara imza attı. İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarını uzun süre elinden bırakmayan kulüp millî takımlara da birçok sporcu yetiştirdi.

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