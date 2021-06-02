Tarih yazan Ergin Ataman'dan yüreklere dokunan açıklama: "Tek bayrak altında bütünleştik"

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague finalini kazanan ilk Türk koç olmayı başardı. Kariyerindeki en büyük başarıya imza atan tecrübeli çalıştırıcı, zirveye giden yolu anlattı. Koç Ataman "Türkiye'nin bu tip ulusal başarılarda yeniden nasıl büyük bir halk olduğunu, devlet olduğunu, birlikte tek bayrak altında bütünleştiğini bir kez daha görme fırsatım oldu. Çok gururluyum, herkese teşekkür ediyorum." dedi.