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Suudi Arabistan'dan Arjantin galibiyeti sonrası "yok artık" dedirtecek karar! Doyasıya kutlayacaklar! Resmi tatil ilan edildi

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Giriş: 23.11.2022 10:14
Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Dünya genelinde şaşkınlıkla karşılanan bu skor sonrası Suudi Arabistan hükümetinden flaş bir karar geldi.
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