Suudi Arabistan'dan Arjantin galibiyeti sonrası "yok artık" dedirtecek karar! Doyasıya kutlayacaklar! Resmi tatil ilan edildi

Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Dünya genelinde şaşkınlıkla karşılanan bu skor sonrası Suudi Arabistan hükümetinden flaş bir karar geldi.