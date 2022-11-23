23 Kasım 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Suudi Arabistan'dan Arjantin galibiyeti sonrası "yok artık" dedirtecek karar! Doyasıya kutlayacaklar! Resmi tatil ilan edildi
Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Dünya genelinde şaşkınlıkla karşılanan bu skor sonrası Suudi Arabistan hükümetinden flaş bir karar geldi.