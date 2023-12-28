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Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! İsmail Kartal o ismi istedi

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Giriş: 28.12.2023 09:10
Süper Lig'de zirvede bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosundaki eksiklikleri gidermek istiyor. İsmail Kartal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları başlarken, listede Süper Lig'den yıldız bir ismin olduğu da öğrenildi.
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