28 Aralık 2023, Perşembe
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Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! İsmail Kartal o ismi istedi
Süper Lig'de zirvede bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosundaki eksiklikleri gidermek istiyor. İsmail Kartal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları başlarken, listede Süper Lig'den yıldız bir ismin olduğu da öğrenildi.