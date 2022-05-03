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Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray'da! Rekor transfer bedeli | Listeyi açıkladılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2022 15:53
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Süper Lig'de forma giyen oyunculardan en pahalı isimleri derledi. Listenin ilk 10'unda ligde kötü günler geçiren Galatasaray'dan 5 futbolcu, Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'dan 2 isim yer aldı. Listenin 1 numarası Kerem Aktürkoğlu oldu.
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