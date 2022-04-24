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Süper Lig'den küme düşen ikinci takım belli oldu! İzmir temsilcisi Göztepe veda etti
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. İzmir temsilcisi 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.