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Süper Lig'den küme düşen ikinci takım belli oldu! İzmir temsilcisi Göztepe veda etti

İHA
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Giriş: 24.04.2022 12:20
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. İzmir temsilcisi 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.
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