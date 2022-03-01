Süper Lig’de yeni rekor: Bir haftada 44 gol

2021-2022 sezonunda Trabzonspor’un puan tablosunda başı çektiği Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında gol rekoru kırıldı. 10 karşılaşmada toplam 44 gol atılırken, bu durum 64. sezonunu yaşayan ligde en fazla golün atıldığı hafta oldu.