Süper Lig'de süper derbi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Süper Lig'de nefesler tutuldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bekleniyor. Ligin 18. haftasında oynanacak mücadelede ev sahibi Fenerbahçe 43 puanla zirvede bulunurken, konuk Galatasaray aynı puanla averajla 2. sırada yer alıyor. İki takım da kazanarak ligin ilk bölümünü lider bitirmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor deplasmanında gördüğü kırmızı kart can sıkarken, sarı-kırmızılı ekipte ise Davinson Sanchez'in durumu belirsizliğini koruyo