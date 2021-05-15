Süper Lig'de nefesler tutuldu! Şampiyon bugün belli olacak!

Süper Lig'de pandemi şartlarına rağmen kıyasıya mücadele veren 3 büyükler, son dönemde eşi görülmemiş bir şampiyonluk yarışına girdi. Beşiktaş'ın şampiyonluğa bir adım daha yakın oldığı yarışta bu akşam kupayı kaldıracak takım belli olacak.Detayları A Spor yorumcusu Serdar Kelleci detayları canlı yayında aktardı.