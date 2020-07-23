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Süper Lig'de küme hatta alev alıyor! Kim küme düşecek?

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Giriş: 23.07.2020 00:21
Güncelleme:23.07.2020 00:26
A Haber canlı yayınına katılan Ali Baransel, Süper Lig'in küme hattındaki son durumunu değerlendirdi. Küme düşme potasındaki 4 takımın maçlarını ve puanların eşitlenmesi dahilindeki averaj sistemi Ali Baransel tarafından A Haber'de değerlendirdildi.

Ali Baransel, Süper Lig'in küme hattındaki son yarışı değerlendirdi. A Haber canlı yayınına katılan Ali Baransel, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Çaykur Rizespor'un puanları hakkında önemli açıklamalarda bulundurdu.

PUANLAR EŞİTLENİRSE KİM KÜME DÜŞECEK?

Ali Baransel, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'un puanlarının eşitlenmesi durumundaki ikili ve genel averajların durumunu A Haber'de aktardı.

Süper Lig'de küme hatta alev alıyor
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