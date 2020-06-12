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Süper Lig'de hasret bitti! Peki Avrupa'da hangi liglerde maçlar başladı? |Video

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Giriş: 12.06.2020 16:57
Güncelleme:12.06.2020 16:57
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle futbola ara verilmişti. Süper Lig 87 günlük aranın ardından bu akşam saat 21'de başlayacak olan 2 maçla yeniden futbolun coşkusu yaşanacak? Peki virüs sürecinde ağır kayıplar veren İngiltere, İspanya ve İtalya'da maçlar ne zaman başlayacak? Bu soruların yanıtını A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel canlı yayında cevapladı. Öte yandan Almanya'da maçlar geçtiğimiz ay başlamıştı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle futbola ara verilmişti. Süper Lig 87 günlük aranın ardından bu akşam saat 21'de başlayacak olan 2 maçla yeniden futbolun coşkusu yaşanacak? Peki virüs sürecinde ağır kayıplar veren İngiltere, İspanya ve İtalya'da maçlar ne zaman başlayacak? Bu soruların yanıtını A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel canlı yayında cevapladı. Öte yandan Almanya'da maçlar geçtiğimiz ay başlamıştı.

*Fransa, Hollanda, Belçika ve İskoçya'da ligler iptal edildi.

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