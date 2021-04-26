Süper Lig'de flaş ayrılık! Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Son 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Son dakika gelişmesine göre Hamzoğlu, bugünkü antrenman sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüştü ve ayrılık noktasında karşılıklı mutabık kaldı. Detaylar haberimizde...