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Süper Lig'de flaş ayrılık! Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

İHA
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Giriş: 26.04.2021 08:42
Güncelleme:26.04.2021 08:49
Son 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Son dakika gelişmesine göre Hamzoğlu, bugünkü antrenman sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüştü ve ayrılık noktasında karşılıklı mutabık kaldı. Detaylar haberimizde...
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