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Süper Lig'de 87 gün sonra hasret sona eriyor! Peki hangi önlemler alındı? |Video

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Giriş: 12.06.2020 14:51
Güncelleme:12.06.2020 16:31
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilmişti. Bu akşam itibariyle 87 günlük hasret sonra erecek ve saat 21'de başlayacak iki maç ile heyecan yeniden başlayacak. Peki stadyumlarda ne gibi önelmeler alındu? Yeni normal düzende futbol müsabakalarında neler değişecek? İşte yanıtı...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilmişti. Bu akşam itibariyle 87 günlük hasret sonra erecek ve saat 21'de başlayacak iki maç ile heyecan yeniden başlayacak. Peki stadyumlarda ne gibi önelmeler alındu? Yeni normal düzende futbol müsabakalarında neler değişecek?

İşte yanıtı...

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