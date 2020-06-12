Süper Lig'de 87 gün sonra hasret sona eriyor! Peki hangi önlemler alındı? |Video

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilmişti. Bu akşam itibariyle 87 günlük hasret sonra erecek ve saat 21'de başlayacak iki maç ile heyecan yeniden başlayacak. Peki stadyumlarda ne gibi önelmeler alındu? Yeni normal düzende futbol müsabakalarında neler değişecek? İşte yanıtı...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilmişti. Bu akşam itibariyle 87 günlük hasret sonra erecek ve saat 21'de başlayacak iki maç ile heyecan yeniden başlayacak. Peki stadyumlarda ne gibi önelmeler alındu? Yeni normal düzende futbol müsabakalarında neler değişecek?

İşte yanıtı...