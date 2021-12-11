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Süper Lig 16. hafta Antalyaspor TS maçı hangi kanalda?

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Giriş: 11.12.2021 15:29
Güncelleme:11.12.2021 15:35
Antalyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, ligde 39 puanla en yakın rakipleri Konyaspor ve Fenerbahçe'nin önünde 12 puan farkla lider durumda bulunuyor.
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