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Süper Kupa'da derbi heyecanı ATV'de! Milyonlar ekranlara kilitlenecek!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 11:57
Güncelleme:28.12.2023 12:08
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım başladı. 2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da Süper Kupa final maçına çıkacak. Bu heyecanlı mücadele ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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