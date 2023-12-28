Süper Kupa'da derbi heyecanı ATV'de! Milyonlar ekranlara kilitlenecek!

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım başladı. 2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da Süper Kupa final maçına çıkacak. Bu heyecanlı mücadele ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN