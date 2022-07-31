31 Temmuz 2022, Pazar
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Süper Kupa Trabzonspor'un!
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın başından itibaren etkili bir oyun sergileyen Trabzonspor karşılaşmadan 4-0'lık bir galibiyetle ayrıldı. Maça bordo mavililerin forveti Cornelius attığı iki golle damga vurdu. İşte maçın golleri...