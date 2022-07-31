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Süper Kupa Trabzonspor'un!

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2022 11:07
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın başından itibaren etkili bir oyun sergileyen Trabzonspor karşılaşmadan 4-0'lık bir galibiyetle ayrıldı. Maça bordo mavililerin forveti Cornelius attığı iki golle damga vurdu. İşte maçın golleri...
Süper Kupa Trabzonspor’un!
Süper Kupa Trabzonspor'un!
Trabzon’da ’Süper’ kutlama
Trabzon'da 'Süper' kutlama
GOL | Trabzonspor 4-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 4-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 3-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 3-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 2-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 2-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 1-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 1-0 Sivasspor
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