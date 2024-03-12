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Süper kupa geliri depremzedelere!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 18:17
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının gelirleri depremzede vatandaşların yararına bağışlanacak. İşte detaylar...
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