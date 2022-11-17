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Videolar Spor Videoları Stefan Kuntz'dan İskoçya galibiyeti yorumu: Takım hep beraberdi bu da yeterli bir mesajdı

Stefan Kuntz'dan İskoçya galibiyeti yorumu: Takım hep beraberdi bu da yeterli bir mesajdı

DHA
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Giriş: 17.11.2022 13:35
İskoçya'yı 2-1 yenen Milli takımımızın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, oynanan oyundan taktiksel anlamda memnun olduğunu söyledi. Kuntz "Takım içi ruhu ve dayanışmayı zaten birinci golden sonra gördünüz. Takım hep beraberdi, tüm ekip birlikteydi. Bu da yeterli mesaj olmuştur." diye konuştu.
Takım beraberdi ve bu da yeterli bir mesajdı
"Takım beraberdi ve bu da yeterli bir mesajdı"
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