17 Kasım 2022, Perşembe
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Stefan Kuntz'dan İskoçya galibiyeti yorumu: Takım hep beraberdi bu da yeterli bir mesajdı
İskoçya'yı 2-1 yenen Milli takımımızın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, oynanan oyundan taktiksel anlamda memnun olduğunu söyledi. Kuntz "Takım içi ruhu ve dayanışmayı zaten birinci golden sonra gördünüz. Takım hep beraberdi, tüm ekip birlikteydi. Bu da yeterli mesaj olmuştur." diye konuştu.