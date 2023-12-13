Stada girişte yüz tanıma sistemi geliyor! Sporda şiddete süresiz men cezası

Futbolda şiddetin önüne geçilmesi için adımlar atılacak. Mevcut cezalar arttırılacak. Bu kapsamda yaralama gibi şiddet olayının yaşanması durumunda şiddetin olgusuna göre "süresiz men" cezasının olması bekleniyor. Detayları A haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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