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Stada girişte yüz tanıma sistemi geliyor! Sporda şiddete süresiz men cezası

A Haber
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Giriş: 13.12.2023 17:23
Futbolda şiddetin önüne geçilmesi için adımlar atılacak. Mevcut cezalar arttırılacak. Bu kapsamda yaralama gibi şiddet olayının yaşanması durumunda şiddetin olgusuna göre "süresiz men" cezasının olması bekleniyor. Detayları A haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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