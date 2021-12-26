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Spor yasasında sona gelindi

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Giriş: 26.12.2021 14:54
TBMM Başkanlığına sunulması beklenen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin detayları belli oldu.Buna göre, spor anonim şirketlerinin oluşumu yasal zemine bağlanacak, kulüp yöneticileri dönemlerindeki zarardan sorumlu tutulacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.
Spor yasasında sona gelindi
Spor yasasında sona gelindi
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