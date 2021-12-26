26 Aralık 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Spor yasasında sona gelindi
TBMM Başkanlığına sunulması beklenen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin detayları belli oldu.Buna göre, spor anonim şirketlerinin oluşumu yasal zemine bağlanacak, kulüp yöneticileri dönemlerindeki zarardan sorumlu tutulacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.