Spor camiası "Omuz Omuza" ekranlarda buluştu! Depremin yaralarını sarmak için dev bağış gecesinde 845,7 milyon TL toplandı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketleri 11 ilçede binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken çok sayıda binada da ağır yıkımlara yaşandı. Türkiye'yi derinden etkileyen olaya ilişkin "Türkiye Tek Yürek" kampanyasının ardından yaraların sarılması için spor camiası da "Omuz Omuza" kampanyasıyla bir araya geldi. Destek programı çok sayıda ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarında canlı olarak yayınlandı. Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bir araya geldiği bu tarihi yayında 845,7 milyon TL bağış toplandı. İşte detaylar...