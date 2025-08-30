"Special one" ülkesine yalnız döndü!

30 Ağustos 2025, Cumartesi

Giriş: 30.08.2025 21:33
Geçen yıl Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğüne büyük umutlarla getirilen dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Morinyo’nun sözleşmesi feshedildi. İstanbul’da son kez havalimanında görüntülenen Morinyo, gelirken on binlerin stadyumdaki coşkulu törenle karşıladığı Fenerbahçe’den, ayrılırken tarifeli uçakla yapayalnız ayrıldı. Taraftarlar, büyük beklentilerle izlediği Morinyo’nun vedası karşısında şaşkınlık ve üzüntü yaşadı.
