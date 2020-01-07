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07.01.2020

Sosyal medya Ozan Tufan'ın bu görüntüsünü konuşuyor |Video

Fenerbahçe sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor. Bu sabah saatlerinde bir kısmı basına açık şekilde gerçekleştirilen idmanda ilginç bir görüntü dikkat çekti. Ozan Tufan'ın idman esnasındaki görüntü sosyal medyada çokça konuşuldu.

İkinci yarı için hazırlıklarını için Antalya'yı seçen sarı lacivertlilerde idan temposu arttı.

A Spor ekranlarında sarı lacivertlilerin sabah idmanı verilirken, çalışmalar esnasında Ozan Tufan'ın görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Takım arkadaşlarını dikkatli bir gözle takip eden başarılı futbolcunun ellerini arkadan bağlaması ve o esnada sakız çiğnemesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

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