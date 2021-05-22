Sörloth transferinde ortalık karıştı! Süper Lig'e yeniden dönebilir

Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer listesinde. Almanya'da istediğini bulamayan Norveçli golcü için Trabzonspor ilk olarak devreye girmişti. Yıldız oyuncunun Almanya'dan ayrılıp başka bir takıma gitmesi gündemde. Sörloth'un sözleşmesinde "Bonservisi ile Türkiye'ye gelirse Trabzonspor'un öncelik hakkı vardır" maddesi bulunuyor. Kiralama teklifine açık olan Alman kulübü, golcü futbolcunun da kabul etmesiyle Türkiye'ye gidişine izin verebilir.