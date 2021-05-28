Trabzonspor'da yaprak dökümü! 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz temsilcisinde 5 futbolcuyla yollar ayrıldı. Trabzonspor Kulübü yaşanan son dakika gelişmesiyle ilgili resmi internet sitesi üzerinden ayrılığı kesinleşen isimleri duyurdu. Zeki Uzundurukan A Spor canlı yayınında yaşanan bu gelişmeyi yorumladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika transfer gelişmesi... Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'yle yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sayfası üzerinde yapılan açıklamada; "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.