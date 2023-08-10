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Son dakika | Tete resmen Galatasaray'da

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Giriş: 10.08.2023 21:14
Son dakika haberi...Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray bir transferi daha açıkladı. Sarı kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe ile de görüşen Brezilyalı yıldız oyuncu Tete'yi renklerine bağladı.
Galatasaray transferi resmen açıkladı
Galatasaray transferi resmen açıkladı
Cimbom transferde hareketli!
Cimbom transferde hareketli!
Kartal transferde kanatlandı
Kartal transferde kanatlandı
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