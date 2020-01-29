Son dakika: Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta! TFF'ye bildirildi |Video

Son dakika spor haberi; TFF'ye bildirildi Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta... Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş, 46 yaşındaki teknik direktörle geçen hafta yollarını ayırmıştı. Beşiktaş, taraftarının da takımın başında görmeyi istediği Sergen Yalçın, yuvam dediği Beşiktaş'a bu kez teknik direktör olarak döndü. Sergen, gelecek sezonun sonuna kadar Beşiktaş'ta görev alacak. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar canlı yayında son dakika gelişmesinin detaylarını anlattı.

Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Siyah-beyazlıların, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda takımın başında yer alan Sergen Yalçın'ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkarıldı. 47 yaşındaki teknik adam, gelecek sezonun sonuna kadar görev alacak.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı TFF'ye teknik direktörü olarak bildirdi. Siyah-beyazlılar yarın (30 Ocak) yeni teknik direktörü için özel bir organizasyon ile kulübe hoş geldin diyecek.