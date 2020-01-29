29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
29.01.2020

Son dakika: Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta! TFF'ye bildirildi |Video

Son dakika spor haberi; TFF'ye bildirildi Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta... Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş, 46 yaşındaki teknik direktörle geçen hafta yollarını ayırmıştı. Beşiktaş, taraftarının da takımın başında görmeyi istediği Sergen Yalçın, yuvam dediği Beşiktaş'a bu kez teknik direktör olarak döndü. Sergen, gelecek sezonun sonuna kadar Beşiktaş'ta görev alacak. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar canlı yayında son dakika gelişmesinin detaylarını anlattı.

Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Siyah-beyazlıların, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda takımın başında yer alan Sergen Yalçın'ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkarıldı. 47 yaşındaki teknik adam, gelecek sezonun sonuna kadar görev alacak.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı TFF'ye teknik direktörü olarak bildirdi. Siyah-beyazlılar yarın (30 Ocak) yeni teknik direktörü için özel bir organizasyon ile kulübe hoş geldin diyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF'ye bildirildi Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta...
TFF'ye bildirildi Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta...
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Kobe Bryant hayatını kaybetti
Kobe Bryant hayatını kaybetti
Türk futbolunun erozyonu oldunuz
"Türk futbolunun erozyonu oldunuz"
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler!
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler!
Traktör takımı taraftarlarından Türkiye’ye destek tezahüratı
Traktör takımı taraftarlarından Türkiye’ye destek tezahüratı
Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
Göztepe Beşiktaş maçı CANLI
Göztepe Beşiktaş maçı CANLI
Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun
"Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun"
Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izle
Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izle
Canlı yayında açıkladı: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Canlı yayında açıkladı: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Sergen Yalçın mı Tayfun Korkut mu? Canlı yayında açıkladı
Sergen Yalçın mı Tayfun Korkut mu? Canlı yayında açıkladı
Daha Fazla Video Göster