Şenol Güneş istifa edecek mi? A Spor canlı yayınında flaş açıklama

Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçında deplasmanda Hollanda'ya farklı mağlup oldu. Tepkilerin odağındaki isim ise Teknik Direktör Şenol Güneş'ti. A Spor ekranlarında geçtiğimiz günlerde "Milli Takım dağılmaya müsait. Allah vere dağılmayalım" uyarısında bulunan yorumcu Erman Toroğlu, Hollanda maçı sonrası ise canlı yayında TFF'ye çağrı yaptı, Şenol Güneş'e ise sert tepki gösterdi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya 6 golle yenildi.

CANLI YAYINDA TFF'YE ÇAĞRI

Maç sonrası ise sosyal medyada Teknik Direktör Şenol Güneş'e tepki gösterildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da tepkilerin odağındaki ismi canlı yayında istifaya davet etti. Türkiye Futbol Federasyonuna ise çağrı yapan Toroğlu, "(TFF Başkanı) Nihat Özdemir, bu adam (Şenol Güneş) istifa etmeyecek gitmeyecek, senin de paran yoksa ne olur bir yardım kampanyası aç biz bu adamın tazminatını toplayıp verelim gitsin." dedi.