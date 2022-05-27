27 Mayıs 2022, Cuma
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Son dakika | Şampiyonluğun hikayesi nasıl yazıldı? Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı A Spor'da
Son dakika haberi...Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, A Spor'un sorularını yanıtladı. Transferde adı büyük takımlarla anılan kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili Avcı "Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili benim bilgim dahilinde bir şey yok şu an ama B planımız var tabii ki bu konuda." dedi.