Son dakika | Şampiyonluğun hikayesi nasıl yazıldı? Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı A Spor'da

Son dakika haberi...Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, A Spor'un sorularını yanıtladı. Transferde adı büyük takımlarla anılan kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili Avcı "Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili benim bilgim dahilinde bir şey yok şu an ama B planımız var tabii ki bu konuda." dedi.